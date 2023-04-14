أخبار النصر اليوم | تحرك نادي الزمالك .. والسخرية من أندرسون تاليسكا!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة 14 أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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مقللًا من كريستيانو رونالدو وساخرًا من أندرسون تاليسكا .. مسلي آل معمر يظهر في مشهد تمثيلي

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، اسمًا حاضرًا في أكثر من مشهد تمثيلي خلال شهر رمضان الكريم الجاري، في المملكة، إذ استغله المخرجون والمنتجون لصقل بعض المشاهد الدرامية. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو يُغير خطط سيرخيو راموس بشأن النصر

الكثير من الأخبار التي تم تداولها حول النجم الإسباني سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، وعن مستقبله الفترة المقبلة، في ظل اهتمام من نادي النصر للتعاقد معه. "اقرأ التفاصيل"

بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي .. ثورة الدوري السعودي تستهدف 50 لاعبًا عالميًا!

أصبح الدوري السعودي حديث العالم كله، بعد انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، كما أن نادي الهلال يحاول التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن هناك خطة مُحكمة وضعتها المملكة للارتقاء بمستوى الدوري. "اقرأ التفاصيل"

"عدم وضوح" .. تعارض في إعلان النصر عن إقالة رودي جارسيا!

أعلن نادي النصر عن إقالة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق أمس الخميس، وذلك بعد دخوله في صدام مع لاعبي فريقه، عقب تعادل الفريق أمام الفيحاء في دوري روشن. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو يحكم .. النصر يتحرك نحو زين الدين زيدان لخلافة رودي جارسيا

يبدو أنه قد يجتمع شمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، من جديد، لكن هذه المرة في السعودية. "اقرأ التفاصيل"

الزمالك منافس النصر عربيًا يتعاقد مع مدرب جديد

أعلن نادي الزمالك المصري عن التعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، من أجل تدريب الفريق بشكل رسمي.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، رفقة نادي النصر.

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الوسائل توقف اتفاقية لتغيير اسم ملعب النصر

أعلنت شركة الوسائل المالكة لحقوق استاد جامعة الملك سعود، عن توقيعها على عقد استثماري مع البنك الأول، من أجل حقوق ملعب نادي النصر.

ومن المقرر أن يتم تسمية الملعب باسم جديد، سيتم الإعلان عنه خلال حفل التدشين الرسمي قريبًا.

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