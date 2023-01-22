أخبار النصر اليوم | تحذير إلى منافسي رونالدو .. وطاقم تحكيم لقاء الاتفاق

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 22 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 22 يناير 2022.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

النصر بطل الدوري؟ .. "اسألوا رونالدو عن إخفاقاته الكثيرة!"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، أن فكرة تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لا يعني أن الفريق الأصفر سيتوج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | إعلامي سعودي يكشف عن جانب فاجأه في رونالدو ويُحذّر: "الله يعين المنافسين"

منذ أن نجح النصر في ضم كريستيانو رونالدو، وأصبح البرتغالي هو حديث الساعة في الإعلام السعودي. "اقرأ التفاصيل"

ركضت خلف رونالدو .. 5 قنوات عالمية تطلب حقوق بث مباريات النصر

يبدو أن دوري روشن السعودي سيُنقل نقلة مختلفة من ناحية البث التليفزيوني خلال الفترة المقبلة، إذ أن تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيظهر سريعًا في هذا الجانب تحديدًا. "اقرأ التفاصيل"

اتهامات للهلاليين والنصراويين .. "جماهير مناسبات فقط والشبابيون ربما عددهم أكبر"

ملف الجماهير أحد الملفات المثيرة للجدل في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، في ظل عزوف البعض عن الحضور وظهور المدرجات خالية في الكثير من المباريات. "اقرأ التفاصيل"

الطريس يقود مباراة النصر والاتفاق تحكيميًا

أعلنت لجنة الحكام برابطة دوري روشن للمحترفين، عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة النصر والاتفاق المقرر لها مساء اليوم الأحد.

ويقود المباراة تحكيميًا الحكم خالد الطريس، ويعاونه ياسر السلطان ومحمد الحنفوش والحكم الرابع سلطان عكبري، وحكام الفار أحمد الرميثاني ومحمد العكبري.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتفاق

استقر الفرنسي رودي جارسيا، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الاتفاق، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري روشن.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وجاء التشكيل المتوقع للنصر كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: علي لاجامي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، بيني مارتينيز، سامي النجعي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.

Shahid