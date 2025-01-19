أخبار النصر اليوم | حسم موقف سيماكان من مواجهة الخليج، ومفاوضات مع حارس مرمى الرائد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 19 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 19 يناير 2025

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سيماكان جاهز لمواجهة الخليج

أكد الصحفي علي العنزي جاهزية المدافع محمد سيماكان لمباراة فريقه، النصر، أمام الخليج القادمة في دوري روشن السعودي.

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المدافع الفرنسي كان قد غادر الملعب مصابًا خلال المباراة الأخيرة أمام التعاون مما أثار القلق حول قدرته خوض المواجهة القادمة لكنه شارك في التدريبات وأبدى جاهزيته للعب.

النصر يُعلق رحيل نواف عقيدي إلى الفتح

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر، علق انتقال نواف العقيدي بالإعارة حتى نهاية الموسم إلى الفتح.

وأوضحت الصحيفة أن السبب لذلك يعود لرغبة الإسباني في توفير الحارس البديل قبل التخلي عن العقيدي حتى لا يدخل النادي في ورطة مستقبلًا.

النصر يُفاوض حارس مرمى الرائد

يقترب النصر من خسارة حارس مرماه، نواف العقيدي، لاقترابه من الانتقال بالإعارة إلى الفتح، وقد اختار حارس مرمى الرائد، مشاري سنيور، ليكون بديله.

سنيور، صاحب الـ23 عامًا، لعب 11 مباراة مع الرائد في دوري روشن السعودي هذا الموسم استقبل خلالها 17 هدفًا وحافظ على نظافة مرماه مرتين.

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