"يا كذابين!" .. رد نصراوي بالأدلة على إحصائية تثبت عدم فوز "اللاعب" ماجد الجمعان ضد الهلال

تاريخ مواجهات ماجد الجمعان مع النصر ضد الهلال..

وجه الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي، رسالة شديدة اللهجة بشأن نشر إحصائيات تثبت عدم فوز ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، على الهلال، إبان فترته كلاعب.

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ولعب ماجد الجمعان في صفوف فريق الكرة بنادي النصر، خلال الفترة بين 1989 و1993، قبل سفره إلى الولايات المتحدة للدراسة، حيث يملك خبرات وتجارب إدارية ورياضية متعددة، وشغل عضوًا لمجلس إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي، وعمل كنائب لرئيس الاتحاد السعودي للجولف، قبل عمله حديثًا في شركة النصر.

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وقال العنزي، عبر برنامج "جلسة نصر"، إن هناك إحصائية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بإحصائية حول مواجهات ماجد الجمعان والهلال، خلال فترته كلاعب، والتي تشير إلى لعب الجمعان 14 مباراة ديربي، حيث تعادل مرة واحدة وخسر 13 لقاءً.

ورد العنزي بقوله "يا كذابين"، حول ما وصفه بإحصائيات "هلالية" حول مواجهات الجمعان، ليستعرض تاريخه كلاعب في الديربي، حيث خاض ماجد الجمعان 10 مباريات أمام الهلال، حقق خلالها مع النصر، 4 انتصارات، مقابل 4 تعادلات وهزيمتين.

وتولى ماجد الجمعان الرئاسة التنفيذية لشركة نادي النصر، مطلع العام الجاري، خلفًا للإيطالي جويدو فينجا، والذي تقرر استمراره في دعم النادي كمستشار للشركة.

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 29 نقطة من 15 مباراة، فيما تأهل الأصفر إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما جاء في المركز الثالث بـ13 نقطة من 6 مباريات.