أخبار النصر اليوم | بنزيما يمدح صفقة رونالدو .. والعالمي يقترب من الصفقة الثانية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 14 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت، الموافق 14 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

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أنشيلوتي: أحببت ملعب الملك فهد ورونالدو اتخذ القرار الأفضل

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على عدم تفكيره في الحصول على السداسية قبل مواجهة برشلونة بكأس السوبر الإسباني. "اقرأ التفاصيل"

من أجل رونالدو .. النصر يطيح بكونان ويستعيد أبو بكر ضد الشباب

بعد فترة من التضارب حول الاسم الأجنبي الذي سيقوم نادي النصر باستبعاده من قائمته لتسجيل كريستيانو رونالدو، عاد فينسنت أبو بكر للصورة من جديد. "اقرأ التفاصيل"

بنزيما يُعلق على انضمام رونالدو إلى النصر

علق النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد، على انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، قبل مواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، المقامة في الرياض.

وقال بنزيما: "بعدما التقيت برونالدو أمس، وجدته سعيدًا بالانضمام إلى النصر، وسيكون له مستقبل كبير مع فريقه، والسعودية بلد رائع للغاية، وجميعنا سعداء بتواجدنا هنا ونأمل في أن يتكلل هذا بالفوز باللقب".

النصر يقترب من ضم نواف بوشل

أكدت صحيفة "الجزيرة" على أن نادي النصر اقترب من التعاقد مع نواف بوشل، الظهير الأيمن لفريق نادي الفتح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأضافت الصحيفة أن جميع الأطراف اتفقت على مبالغ الصفقة، حيث يُنتظر حسم الأمور خلال الأيام المقبلة.

Shahid