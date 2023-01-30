أخبار النصر اليوم | برنامج علاجي لرونالدو، وغرامات مالية بسبب السوبر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 30 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 30 يناير 2023.

برنامج علاجي لتجهيز رونالدو وجونزاليس

تواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وألفارو جونزاليس في عيادة النصر يوم أمس حيث خضعا لجلسات علاجية وتأهيلية للتعافي من إصابتيهما وتجهيزهما لمواجهة الفتح في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي.

رونالدو أدى بعض التدريبات البدنية الخفيفة في صالة الألعاب بعد الجلسات العلاجية فيما اكتفى المدافع الإسباني بالتواجد في العيادة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

النصر يستأنف تدريباته اليوم

يستأنف النصر تدريباته اليوم الإثنين بعد انتهاء راحة الـ48 ساعة التي حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة الاتحاد في السوبر السعودي.

المتوقع أن يُركز المدرب رودي جارسيا خلال مران اليوم على التدريبات البدنية، وذلك استعدادًا لمباراة الجمعة القادم أمام الفتح.

لجنة الانضباط تفرض عقوبات مالية على النصر

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات مالية على النصر نتيجة أحداث تخص مواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي.

وعاقبت اللجنة النادي بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي نتيجة تأخر اللاعبين في النزول لملعب المباراة، فيما غرمت لاعبيه نواف بوشل وعبد المجيد الصليهم بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهما لغيابهما عن المقابلة الصحفية عقب اللقاء.

قميص رونالدو تحت الأقدام في السعودية

نشرت صحيفة ماركا مقطع فيديو أظهر بعض المشجعين يدوسون على قميص رونالدو بعد مباراة السوبر بين النصر والاتحاد.

بعد السوبر .. الجمهور يدوس على قميص رونالدو!

تأثير رونالدو لا يُصدق!

الجميع تحدث عن إيجابيات صفقة رونالدو لكن ما حدث في ماليزيا لا يُصدق!

فيديو | ماذا فعلت يا رونالدو؟ جماهير ماليزية تحفظ أسماء لاعبي النصر!

Shahid