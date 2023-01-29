بعد السوبر .. الجمهور يدوس على قميص رونالدو!

النجم الجديد لم يُسجل حتى الآن

Shahid

مازال نجم النصر الجديد، كريستيانو رونالدو، يبحث عن بصمته الأولى مع الفريق، سواء كانت هدفًا أو تمريرة حاسمة.

النجم البرتغالي انضم للفريق السعودي بداية يناير الجاري في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وقد وقع عقدًا يمتد حتى صيف 2025.

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رونالدو لعب مباراتين بالقميص الأصفر، الأولى في الدوري السعودي والثانية في نصف نهائي كأس السوبر، ولم يُسجل خلالهما وقد خسر الثانية مع فريقه أمام الاتحاد بنجمه عبد الرزاق حمدالله، وهو ما فجر الانتقادات ضده وبقية اللاعبين.

صحيفة ماركا الإسبانية نشرت مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الجمهور عقب مواجهة السوبر وهو يدوس بأقدامه على قميص رونالدو بالرقم 7.

الصحيفة لم تجزم إن كان الفاعل جمهور النصر أم الاتحاد لكن يبدو من المشاهد أن أحد جماهير العميد كان الفاعل حيث كان يرتدي وشاح الفريق.

Shahid