أخبار النصر اليوم | إنهاء الرخصة الآسيوية .. وتذاكر العدالة بسعر بسيط

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 29 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 29 مارس 2023.

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"هنا شعرنا بالأمن والأذان طمأننا" .. جورجينا وزوجات أجانب الدوري السعودي تتغزلن في المملكة

قبل ديسمبر 2022م، الحديث كان مسلطًا على صعوبة موافقة جورجينا رودريجيز؛ صديقة كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر الحالي، على عرض العالمي، لصعوبة تأقلمها مع الأجواء في المملكة العربية السعودية. "اقرأ التفاصيل"

النصر يُجهز نواف العقيدي لمواجهة الهلال

يحاول الجهاز الطبي لنادي النصر، تجهيز الحارس نواف العقيدي، من أجل المشاركة في ديربي الرياض أمام نادي الهلال.

وحصل العقيدي على حقنة تخص إصابات العمود الفقري لإزالة الألم في فقراته، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

النصر ينهي طلبات الرخصة الآسيوية

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، نجحت في إنهاء متطلبات الحصول على الرخصة الآسيوية.

وقامت إدارة النصر بتسديد جميع الالتزامات المالية حتى نهاية ديسمبر الماضي.

العدالة يطرح تذاكره أمام النصر بسعر بسيط

قامت إدارة نادي العدالة بطرح تذاكر مباراته أمام نادي النصر بسعر بسيط، من أجل حضور المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

وقامت إدارة العدالة بعرض التذاكر بسعر 10 ريال سعودي أمام الجماهير، من أجل حضور المباراة.

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