أخبار النصر اليوم | إصابة جديدة .. وبيتي يظهر أمام الرائد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الجمعة، الموافق 16 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

Shahid

خطوة مفاجئة .. كاس تؤجل قرارها في قضية فيتوريا ونادي النصر

اتخذت محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" قرارًا مفاجئًا، بتأجيل قرارها النهائي بخصوص المدرب البرتغالي روي فيتوريا وفريق عمله ضد نادي النصر السعودي مرة أخرى. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "لا أعرفه!" .. أول تعليق من رئيس النصر على أنباء التعاقد مع رونالدو

مثلما أنكر البرتغالي كريستيانو رونالدو أنباء اقترابه من الانضمام لنادي النصر السعودي، فإن مسلي آل معمر؛ رئيس العالمي، أنكر هو الآخر، لكن بطريقة تبدو كوميدية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | هل تم حجز رقم 7 من أجل رونالدو؟ رئيس النصر يوضح

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، حقيقة تغيير رقم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لاعب الفريق، من الرقم 7 إلى 77، بهدف حجزه، من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

إصابات النصر في تزايد بعد إصابة غريب

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن عبد الرحمن غريب لاعب نادي النصر تعرض لإصابة عضلية، اضطر على إثرها الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، لاستبعاده من قائمة الفريق أمام الرائد، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أن جارسيا سيسلم الجهاز الطبي تقريرًا مفصلًا عن الإصابة التي تعرض لها غريب بالعضلة الخلفية أمس الخميس.

بيتي بدلًا من جوستافو في قائمة النصر

قرر الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر، ضم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي" لقائمة الفريق، بدلًا من البرازيلي جوستافو الذي عانى من بعض الآلام العضلية.

Shahid