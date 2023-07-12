أخبار النصر اليوم | أسرار مقلقة حول مصير ميركاتو النصر وتاليسكا يوجه رسالته لمدرب الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ12 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ12 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

رونالدو يصل للمعسكر

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، بالأمس، لمعسكر الفريق في البرتغال، وشارك في التدريبات الجماعية.

وحضر الدون متأخرًا للمعسكر، في ظل منحه راحة سلبية أكثر من بقية زملائه، مراعاةً لارتباطه بمعسكر مع منتخب بلاده انتهى في 20 من يونيو الماضي.

الانتقال إلى النصر؟ .. تشافي يقول كلمته الأخيرة في صفقة رافينيا

حسم تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، موقفه النهائي من رحيل النجم البرازيلي رافينيا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

تلاسنات الموسم الجديد بدأت .. أندرسون تاليسكا محذرًا جورج جيسوس: نحن النصر!

وجه البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي، رسالة تحذيرية للبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للغريم التقليدي الهلال، محذرًا إياه من المنافسة بين الفريقين في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

مهمة النصر مع أوتافيو ليست سهلة .. وكيل نجم بورتو يكشف عن "معركة" إيطالية من أجله

يبدو أن مهمة النصر السعودي للتعاقد مع أوتافيو؛ نجم بورتو البرتغالي، لن تكون سهلة على الإطلاق، حتى وإن كان النجم كريستيانو رونالدو هو من يترأس المفاوضات – كما زعم البعض – فبحسب وكيله إسرائيل أوليفيرا، هناك معركة إيطالية من أجله. (طالع التفاصيل)

مفاجأة .. كشف أسرار ميركاتو النصر: لا تنتظروا صفقات سوبر!

الأسرار الكاملة لميركاتو نادي النصر في الصيف الحالي. (طالع التفاصيل)

صدمة جديدة .. "فيفا" يعذب النصر بعقوبة صادمة قبل موسم 2023-24

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبة جديدة على نادي النصر السعودي، قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

الحرب بدأت بين النصر والأهلي على مدافع مانشستر سيتي

يستعد النصر والأهلي، للدخول في منافسة شرسة، على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

النصر ينافس دوري ليونيل ميسي و5 أندية عالمية للتعاقد مع دي خيا

دخل نادي النصر، في منافسة شرسة مع 5 فرق عالمية، بالإضافة إلى دوري بأكمله؛ للتعاقد مع الحارس الإسباني "المخضرم" دافيد دي خيا. (طالع التفاصيل)

نقلة كبرى .. كريستيانو رونالدو يقود مباريات النصر الودية للعالمية!

تظن أن تأثير النجم البرتغالي يتوقف عند حد المباريات الرسمية فقط مع النصر السعودية؟، مخطئ بالطبع!، فالعالمية وصلت لمباريات الأصفر الودية. (طالع التفاصيل)

رغم تخفيض برشلونة مطالبه .. النصر يتراجع عن صفقة كيسييه بسبب هذا اللاعب!

يبدو أن نادي النصر السعودي، قرر التراجع عن صفقة التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)