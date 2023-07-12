تلاسنات الموسم الجديد بدأت .. أندرسون تاليسكا محذرًا جورج جيسوس: نحن النصر!

البرازيلي لاعب النصر استهدف هذه المرة مدرب الهلال بتصريحاته محذرًا إياه قبل انطلاق الموسم الجديد

وجه البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي، رسالة تحذيرية للبرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للغريم التقليدي الهلال، محذرًا إياه من المنافسة بين الفريقين في الموسم المقبل.

جيسوس عاد من جديد للعمل في الدوري السعودي، حيث تعاقد معه الزعيم لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بينما تعاقد العالمي مع البرتغالي لويس كاسترو.

وقال تاليسكا، خلال تصريحاته لقناة "Sport TV" البرتغالية: "كل شيء على ما يرام مع كاسترو، المدرب البرتغالي قدم عملًا رائعًا في الدوري البرتغالي، وحاليًا يخوض تحديًا جديدًا، وأنا سعيد للغاية بالعمل معه".

وانتقل البرازيلي للحديث عن جورج جيسوس: "نحن جاهزون، جيسوس مدرب رائع، ويعمل في نادٍ جيد جدًا، لكننا النصر، ودائمًا ما نلعب من أجل الفوز، بجانب أن لدينا كريستيانو رونالدو".

وواصل أندرسون متحدثًا عن الدون: "شكلت مع رونالدو ثنائية جيدة الموسم الماضي، هو مرجع بالنسبة لي وشرف كبير لي اللعب معه".