أخبار النصر اليوم | الصفقة المحلية الأولى .. والجماهير تعاقب عبد الرزاق حمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ28 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تمهيدًا للتخلي عن أحد أجانبه .. النصر يُتم صفقته المحلية الأولى هذا الصيف

أغلق النصر ملف الصفقات الأجنبية بعد ضم الثنائي أيمريك لابورت وأوتافيو ووجه أنظاره نحو الصفقات المحلية، والتي غابت عنه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري (طالع التفاصيل).

الرحيل اقترب يا النصر .. أندرسون تاليسكا يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق المفاجئ!

يبدو أن أيام النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، باتت معدودة للغاية.

وأعلن الإعلامي الرياضي محمد السعدي، اقتراب تاليسكا، من الانتقال إلى نادي الدحيل القطري، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر يطارد صفقة عالمية ضخمة من الدوري الإسباني

دخل نادي النصر، في منافسة شرسة مع فولهام الإنجليزي؛ للتعاقد مع أحد النجوم العالميين، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية

ووفقًا لصحيفة "estadiodeportivo"، يتنافس النصر مع فولهام؛ للتعاقد مع الجناح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، من إشبيلية الإسباني.

"الاختبار الأصعب في مسيرتي" .. هل يحرج جهاز كشف الكذب كريستيانو رونالدو؟

خضع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لاختبار كشف كذب، سُئل خلاله عما إذا كان سيستبدل ألقابه في دوري أبطال أوروبا من أجل الفوز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يضرب ولا يُبالي .. جمهور النصر يُعاقب حمدالله باستخدام ساديو ماني!

يبدو أن جمهور النصر لم ينس أبدًا ما فعله لاعب الفريق السابق، عبد الرزاق حمدالله، في أيامه الأخيرة قبل الرحيل للاتحاد، ولذا عاقبه بطريقته الخاصة حين وجد الفرصة لذلك (طالع التفاصيل).

"أين القميص الجديد؟" .. غضب أوروبي بسبب تصرف النصر الغريب!

على الرغم من ضم نادي النصر لعدد من أفضل نجوم العالم، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو السنغالي ساديو ماني، إلى أن القميص الجديد للعالمي يتسبب في غضب بين الجماهير الأوروبية (طالع التفاصيل).

SHAHID