أخبار النصر اليوم | اعتذار، وعودة كريستيانو رونالدو لمباريات الأبطال

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق 22 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق 22 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بعد عام ونصف .. رونالدو يعود إلى مباريات دوري الأبطال

يخوض كريستيانو رونالدو للعب في مباريات دوري الأبطال القارية مساء اليوم حين يُشارك مع فريقه النصر في المباراة الفاصلة المؤهلة لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا أمام شباب الأهلي الإماراتي.

ويعود موعد آخر مباراة للنجم البرتغالي في دوري أبطال أوروبا إلى 15 مارس 2022 حين خسر مع ماننشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16.

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آل فتيل يعتذر للنصراوية ويعد بتفادي الأخطاء أمام شباب الأهلي

وعد محمد آل فتيل مدافع النصر الجمهور بتفادي الأخطاء خلال مواجهة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا على ثقة اللاعبين بالجهاز الفني وعلى رأسه المدرب لويس كاسترو.

وتقدم المدافع السعودي باعتذار للجمهور عن خسارة مباراتي الدوري أمام الاتفاق والتعاون، وأضاف "نعتذر للجمهور عن الخسارتين، نحتاج دعمهم خلال مواجهة شباب الأهلي الصعبة وسنعمل على إسعادهم لأن ما حدث لا يُمكن أن يليق بنادي النصر ولاعبيه وجمهوره".

"لعنة الفراعنة" تعبير يستخدمه المصريون، لتحذير أخصامهم أو لـ"الشماتة" من أي خصم يتعرض لوعكة عقب انتصاره عليهم، وهو ما انطبق تمامًا على علاقتهم بالسنغالي ساديو ماني؛ لاعب النصر السعودي..

ذهبي الشباب: الثنيان أهان تمبكتي .. ورفض "عرضًا جنونيًا" من النصر فجّر ناصر الكنعاني، العضو الذهبي بنادي الشباب السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن قضية انتقال حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى الهلال.

بخطوة عملية .. لويس كاسترو يُزيل الشكوك حول مستقبل تاليسكا مع النصر أزال لويس كاسترو المدير الفني للنصر الشكوك حول مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا مع الفريق، وذلك بعد ساعات من الأخبار المثارة حول طلبه التخلي عنه ورحيله عن العاصمة السعودية.

تفاصيل مثيرة .. عرض بـ150 مليون ريال وسر إصرار رئيس الشباب على بيع تمبكتي للهلال كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بصفقة الموسم في سوق انتقالات دوري روشن السعودي على الصعيد المحلي، والتي حسمها الهلال لصالحه بتعاقده مع حسان تمبكتي مدافع الشباب بعد صراع كبير مع النصر والاتحاد والأهلي.

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