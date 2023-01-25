أخبار الدوري السعودي اليوم: ميسي إلى الأهلي .. والفتح يضم نجم برشلونة السابق!

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

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ومع اقتراب نهاية سوق الانتقالات الشتوية 2023، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 25 يناير 2023:

وفقًا للإعلامي السعودي سعود الصرامي فإن لديه معلومات تؤكد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيمثل الأهلي في الموسم المقبل، مشددًا على أن الخبر على مسؤوليته الخاصة.

ورفض الصرامي سخرية مقدم برنامج "الحصاد الرياضي" من معلومته، مؤكدًا أن الأهلي سيكون هو نجم الدوري السعودي في الموسم المقبل، بعدما يصعد من دوري يلو. (اقرأ التفاصيل)

وفقًا لشبكة "ESPN" الرياضية فإن مسؤولي النصر مقتنعون أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيختم مسيرته في النادي، إذ سيكون قد وصل لعامه الأربعين عند وصوله لعام 2025، وهو موعد نهاية عقده الحالي.

وأوضحت الصحفية أن مسؤولي النادي السعودي لديهم رغبة في تمديد عقد رونالدو، إذا كان يريد الاستمرار في الملاعب بعد عمر الأربعين. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، توقيع عقود انضمام آجوستين روسي؛ حارس مرمى بوكا جونيورز الأرجنتيني، لينضم للفريق بدايةً من الميركاتو الشتوي الجاري.

وجاء التوقيع مع روسي على سبيل الإعارة فقط، حتى نهاية الموسم الجاري، لتعويض غياب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بداعي الإصابة.

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واصل صالح الصقري لاعب نادي الاتحاد السابق توضيح تصريحاته بشأن تعاطي لاعبي "العميد" للمنشطات، والتي خلقت أزمة كبرى في كرة القدم السعودية.

الصقري أكد لبرنامج "برا الـ18"، أن حديثه عن المنشطات كان من باب المزح كون برنامج "مع عزيز" يحمل طابعًا كوميديًا، مشددًا على التعبير قد خانه في اختيار الكلمات وتوضيح الصورة. (طالع التفاصيل)

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أزمة حقيقية في سعيه لتجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، والذي ينتهي نهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

رغم مرور أكثر من عام على لقاء نصف نهائي القرن بين الهلال والنصر السعوديين إلا أن علي البليهي؛ مدافع الزعيم، لا يزال مصرًا على استفزاز العالميين. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي الفتح إتمام التعاقد مع كريستيان تيلو، لاعب برشلونة السابق، قادمًا من صفوف نادي لوس أنجلوس الأمريكي.

Shahid