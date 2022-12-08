أخبار الدوري السعودي اليوم: عرض تركي لكنو .. وترقب مصير جروهي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

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قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022:

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن الفرنسي هيرفي رينارد، طلب من إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بالموافقة على انتقال محمد كنو لاعب وسط الفريق، إلى نادي بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

مازالت تعمل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الوقت الحالي، على إنهاء جميع الالتزامات المالية، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد أكمل سداد جميع رواتب اللاعبين، وهو الشرط الأساسي للحصول على شهادة الكفاءة المالية، كما أقرته وزارة الرياضة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد سددت رواتب اللاعبين حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك حسب شرط لجنة الكفاءة في وزارة الرياضة، ليقترب العميد أكثر من استخراج الشهادة. "اقرأ التفاصيل"

تعود بعثة فريق نادي النصر اليوم الخميس إلى الرياض، من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد انتهاء المعسكر الإعدادي الذي أقيم خلال الفترة الماضية، في ظل فترة التوقف بسبب منافسات كأس العالم قطر 2022.

ويستعد فريق نادي النصر لمواجهة نظيره ألميريا الإسباني مساء الجمعة في مباراة ودية مرتقبة بين الناديين.

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل مباراة الخليج والفيحاء من ملعب الأمير محمد بن فهد إلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته الخميس، أن نقل المباراة جاء لعدم جاهزية ملعب الأمير محمد بن فهد نظرًا لأعمال الزراعة الشتوية.

كما قررت اللجنة تعديل توقيت مباراة التعاون والخليج ضمن منافسات الجولة 12 لتلعب في السادسة مساءً بدلًا من موعدها السابق في الثامنة والنصف.

وقررت اللجنة أيضًا تعديل توقيت مواجهة الفتح والاتفاق ضمن منافسات الجولة 13 لتنطلق في تمام الساعة الساعة 3:30 عصرًا بدلًا من توقيتها السابق في السادسة مساءً؛ وذلك لتعارضهما مع مباريات المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج.

أكد موقع "كووورة" السعودي أن ياسر الشهراني ظهير نادي الهلال والمنتخب السعودي يخضع حاليًا للراحة التامة هذه الأيام بمنزله، بناء على تعليمات الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن الشهراني يقوم كل 12 يومًا بمراجعة الطاقم الطبي المعالج له، وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالعاصمة السعودية الرياض، بعد خضوعه مؤخرًا لعمليتين جراحيتين.

ووفقًا لمقربين من الدولي السعودي، فإنه لا حديث الآن عن تحديد موعد لعودة اللاعب لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث تخضع الأمور كلها للمراقبة الطبية والتقييم معًا، حتى يستكمل كل مراحل العلاج بالكامل.

وأجرى ياسر الشهراني عمليتين جراحيتين خلال الفترة القليلة الماضية، الأولى كانت في غدة البنكرياس، والثانية في فك الوجه.

وصل البرازيلي برونو؛ وكيل أعمال مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد، إلى مدينة جدة خلال الساعات الماضية، من أجل حسم مستقبل الحارس مع العميد.

وينتهي عقد جروهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يدخل الفترة الحرة في شهر يناير، التي يحق له التوقيع فيها لأي فريق آخر دون العودة لإدارة الاتحاد.

وتريد إدارة نادي الاتحاد تجديد عقد جروهي، في حين الحارس يعاني من عدم حصوله على آخر 3 شهور من رواتبه، الأمر الذي يُتيح له فسخ العقد من طرف واحد. "اقرأ التفاصيل"