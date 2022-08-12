تطورات جديدة ,, الاتحاد يقترب من الكفاءة المالية

الاتحاد يرغب في التخلص من كافة ديونه

مازالت تعمل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي خلال الوقت الحالي، على إنهاء جميع الالتزامات المالية، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد أكمل سداد جميع رواتب اللاعبين، وهو الشرط الأساسي للحصول على شهادة الكفاءة المالية، كما أقرته وزارة الرياضة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الاتحاد سددت رواتب اللاعبين حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك حسب شرط لجنة الكفاءة في وزارة الرياضة، ليقترب العميد أكثر من استخراج الشهادة.

كما قامت الإدارة الاتحادية بسداد راتب شهرين للعاملين بالنادي، سعيًا لتقليص شروط استخراج شهادة الكفاءة المالية، حيث تسعى أيضًا لتسوية باقي القضايا الخارجية على النادي لدى الاتحاد الدولي "فيفا".

وجاء سعي الاتحاد لاستخراج الشهادة، على الرغم من حرمانه من قيد لاعبين لمدة فترة انتقالات واحدة، بسبب قضية التسجيلات الشهيرة.