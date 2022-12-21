أخبار الدوري السعودي اليوم: النصر يكشف حقيقة عرض رونالدو .. وجديد قضية كنو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد



قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022:

يستمر مسلسل مصير كريستيانو رونالدو في الغموض، مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية، ومع تأكيدات من اللاعب نفسه بعدم انتقاله إلى النصر السعودي، على عكس معظم التقارير التي أكدت انضمامه إلى العالمي في الفترة الشتوية.

وكشف تقرير صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو سينضم إلى النصر ولكن لن يكون راتبه 200 مليون يورو كما زعمت العديد من التقارير، وبحسب ما نقلته الصحيفة الإسبانية من مصدر مُطلع بنادي النصر فإن الراتب السنوي المعروض على رونالدو لن يصل إلى المبلغ المذكور أعلاه (اقرأ التفاصيل)

رغم إثناء الكثيرين على خطوة تجديد نادي الاتحاد السعودي عقد المدافع المصري أحمد حجازي إلا أن هناك من يلوم إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، على هذه الخطوة.

النادي الجداوي أعلن مساء الثلاثاء، تجديد عقد الحاجز لمدة ثلاثة مواسم، ليستمر في صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2025-2026.

الإعلامي الرياضي ماجد هود اعترض على مدة العقد، مستغربًا التجديد لثلاث سنوات، رغم تعرض اللاعب للكثير من الإصابات، مطالبًا الإدارة بالابتعاد عن العاطفة في مثل هذه القرارات. (طالع التفاصيل)

رغم انتهاء العقوبة الموقعة على لاعب الهلال السعودي محمد كنو من قبل غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إلا أن القضية لم تُغلق بعد ولا تزال قيد التحقيقات من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

لكن وفقًا للخبير القانوني أحمد الشيخي فإن القضية لم تنته بعد، إذ أن لجنة الاحتراف لا تزال تبحث في الجانب التأديبي، موضحًا أن غرفة فض المنازعات لم تصدر أي عقوبات تأديبية على المسؤولين المدانين، كون هذا الجانب ليس من اختصاصاتها. (اقرأ التفاصيل)

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

يبدو أن كأس العالم قطر 2022 والنجاح الكبير للتنظيم القطري للحدث العالمي، دفع جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للترحيب باستضافات عربية جديدة للمونديال.

التقارير الصحفية تؤكد أن السعودية تعتزم التقدم بملف استضافة نسخة 2030 من المونديال بالتعاون مع مصر واليونان.

وقال رئيس فيفا، خلال تصريحاته لبرنامج "مجلس الكاس": "قمت بزيارة السعودية ومصر واليونان، هي بلدان رائعة، لكن القرار حول كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه في 2024 من قبل مجلس فيفا، لدينا بعض الوقت أمامنا من أجل ذلك، وبصفتي رئيس فيفا أتمنى أن يكون هناك مرشحون كثر، كلما زاد المرشحون زاد التحدي، وسينعكس بشكل أفضل على كرة القدم، وسيدفع كل طرف مرشح ليقدم أفضل ما لديه".

وأضاف: "أن يعود المونديال للشرق الأوسط؟ لما لا!، لقد كانت هذه النسخة ناجحة للغاية والجمهور استمتع كثيرًا، وأنا واثق أن الجميع سيكون سعيدًا بالعودة لهنا، والبعض سيكون سعيدًا بالذهاب لأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وبصفتي رئيس فيفا أتمنى الخير للجميع والأفضل سيفوز".

فجر سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول الصفقة المحتملة لانتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعالمي، إذ كشف عن مشكلة قانونية تؤجل الإعلان عن إتمام الصفقة. (طالع التفاصيل)

انتقد الإعلامي الرياضي تركي العواد، الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، متهمًا إياه بالتقصير في إصلاح بعض العيوب في الفريق.

وقال العواد، خلال تصريحاته لقناة "العربية": "أداء الهلال أمام الباطن لم يكن جيدًا، ننتظر من رامون دياز أن يظهر الهلال الحقيقي، دياز كسول، هناك الكثير من المشاكل الموجودة في الفريق لم يعمل عليها بشكل جيد، دياز ليس لديه الحماس الذي كان عنده الموسم الماضي، وهذه عادته، يبدأ بحماس ثم يهدأ، لدرجة أنه لا يعمل لإصلاح الأشياء البسيطة في الفريق".

Shahid