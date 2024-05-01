أخبار الأهلي اليوم | 3 مطالب "أجنبية" جديدة .. وغياب نجم الراقي عن كلاسيكو الهلال!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 1 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 1 مايو 2024.

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"جيسوس توقع هبوط الهلال وجماهير الاتحاد مصابة بالجنون الأرجنتيني" .. كارلوس إدواردو يكشف كواليس مثيرة

كشف النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الفريق المحلي بوتافوجو، عن كواليس مثيرة لأول مرة، عن فترته مع نادي الهلال السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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بسبب الأهلي واسم الهلال .. فهد بن نافل يطالب نجوم الزعيم بـ"إيقاف" احتفالات الفوز على الاتحاد

وجّه فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، طلبًا مهمًا إلى نجوم الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع... "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يُحدد 3 صفقات للموسم الجديد

كشف سامي القاضي المتخصص في أخبار الأهلي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن شركة النادي الأهلي لكرة القدم، حددت التعاقدات الأجنبية للموسم المقبل.

وكتب القاضي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "خاص: مطالبات شركة النادي الأهلي للتعاقدات الأجنبية الموسم المقبل حتى الآن: "مهاجم، محور 6، ظهير أيمن".

هيثم عسيري يتعرض للإصابة ويغيب عن كلاسيكو الهلال

تعرض هيثم عسيري مهاجم فريق النادي الأهلي، لإصابة في الرباط الجانبي، الأمر الذي سيجعله يغيب عن 3 مواجهات قادمة للفريق.

وكشق سامي القاضي عبر حسابه عن أن عسيري سيغيب عن مواجهات ضمك ثم الهلال ثم الشباب في دوري روشن السعودي.

يُذكر أن هيثم عسيري قد عاد إلى تدريبات الأهلي، بعد غياب منذ فترة بسبب تواجده مع المنتخب الأولمبي بكأس أمم آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت في قطر.

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