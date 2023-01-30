أخبار الأهلي اليوم | سبب تأخر ميليسي وثنائي الراقي في تشكيل الأفضل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين 30 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ30 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

سبب واحد يؤجل وصول ميليسي إلى جدة

رغم مرور أكثر من 24 ساعة على إعلان الأهلي رسميًا تعاقده مع نيكولاس ميليسي إلا أن اللاعب لم يصل بعد إلى مدينة جدة لبدء تجربته الجديدة في الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

ثنائي الأهلي في تشكيل الأفضل للجولة الـ18

أصدرت رابطة دوري يلو تشكيل الأفضل للجولة الـ18، والذي شهد تواجد ثنائي الأهلي.

الراقي في هذه الجولة حقق الفوز أمام القيصومة بثنائية نظيفة، سجلها رياض بودبوز وهشام فايق.

أما عن الثنائي الموجود في تشكيل الأفضل فهو هشام فايق رفقة الحارس محمد الربيعي.

العصيمي يشكر جمهور الأهلي

توجه المعلق الرياضي عائد العصيمي بالشكر لجمهور الأهلي بعد الإشادات التي نالها، إثر تعليقه المميز على مواجهة الراقي الأخيرة أمام القيصومة.

العصيمي أبدع في وصف الراقي خلال المباراة، واصفًا إياه بالملكي وغيره من الأوصاف، التي أسعدت الجماهير الأهلاوية.

وكتب المعلق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جمهور الأهلي الملكي . الجمهور العظيم أشكر لكم طِيب مشاعركم . أتحفتموني بحضوركم وما سطّرتهُ أقلامكم الراقية والأنيقة .. جميعكم شرفتموني بلا استثناء".

Shahid