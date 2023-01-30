سبب واحد يؤجل وصول ميليسي إلى جدة

لاعب الهلال سابقًا انضم للأهلي

Shahid

رغم مرور أكثر من 24 ساعة على إعلان الأهلي رسميًا تعاقده مع نيكولاس ميليسي إلا أن اللاعب لم يصل بعد إلى مدينة جدة لبدء تجربته الجديدة في الدوري السعودي.

الأهلي توج تحركاته الممتازة في سوق الانتقالات الشتوي بالتعاقد مع ميليسي الذي سبق له أن لعب مع الهلال في الدوري السعودي، وقد ضمه في صفقة مجانية بعدما فسخ اللاعب عقده مع بينارول.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن سبب واحد يُؤخر وصول صاحب الـ30 عامًا إلى السعودية وهو عدم حصوله بعد على تأشيرة دخول البلاد.

وأضافت أن لاعب الوسط سيصل جدة خلال الـ48 ساعة القادمة فور صدور التأشيرة ومن ثم سيخضع لاختبارات بدنية لتحديد مدى جاهزيته للعب مع الفريق.

الأهلي فاز على القيصومة في آخر مباريات دوري يلو واستعاد صدارة جدول الترتيب، وقد منح المدرب بيتسو موسيماني اللاعبين راحة من المران لمدة يومين على أن يُستأنف مساء الثلاثاء القادم.

Shahid