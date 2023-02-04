أخبار الأهلي اليوم | إصابة 3 لاعبين .. وعودة الثنائي المصاب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 4 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 فبراير 2023.

دوري السيدات | الهلال يفوز على الأهلي ويؤجل حسم اللقب للجولة الأخيرة

اختتمت اليوم مباريات الجولة 13 "قبل الأخيرة" ببطولة الدوري الممتاز للسيدات بمواجهتين، الأولى بين اليمامة والشباب، والثانية بين الأهلي والهلال. "اقرأ التفاصيل"

الأهلي يُعلن عن إصابة 3 لاعبين

أعلن النادي الأهلي عن إصابة 3 لاعبين في صفوفه، وذلك قبل مواجهة الخلود والمقرر لها مساء يوم الثلاثاء المقبل.

ويعاني علي مجرشي من إصابة بتمزق في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، مع إصابته بالغضروف، وتعرض أيضًا إبراهيم الزبيدي بتمزق في العضلة الخلفية.

كما يعاني طلال الحبسي من التهاب في مفصل الكاحل الأيسر، حيث يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر من أسبوع إلى 10 أيام قادمة.

المجحد وكريري يعودان إلى التدريبات الجماعية

أنهى الثنائي نايف كريري ومحمد المجحد برنامجه التأهيلي المعد له، بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

ومن المقرر أن يدخل المجحد وكريري خلال الفترة المقبل، في التدريبات الجماعية للفريق.