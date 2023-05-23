أخبار الأهلي اليوم | وليد معاذ يستفز الهلال ويؤكد: "الراقي لا يمتلك المال إنما الصحة والستر"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ23 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ23 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

رئيس الأهلي يكشف المسؤول عن إزالة صورة ماجد النفيعي من جدار الرؤساء

كشف وليد معاذ رئيس النادي الأهلي عن صاحب قرار إزالة صورة سلفه ماجد النفيعي من جدار رؤساء النادي في مقره بجدة، وذلك خلال حواره مع الإعلامي تركي العجمة عبر برنامج كورة. (طالع التفاصيل)

وليد معاذ يفاجئ جماهير الأهلي عن مستقبل عمر السومة .. وقرار مرتقب من وزارة الرياضة

فجّر وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مستقبل النجم السوري الكبير عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

استفزاز الهلال في ليلة العيد .. وليد معاذ يتحدث أخيرًا عن قضية محمد كنو والنصر

تحدث وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تعمده "استفزاز" الهلال وجماهيره، بقرار إيقاف محمد كنو، متوسط ميدان الهلال، في قضية تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

الأهلي اقترب من خسارة الصفقة .. نجم الهلال على أبواب هذا النادي!

اقترب أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من الانتقال إلى دوري نجوم قطر، في الميركاتو الصيفي القادم، رغم رغبة الأهلي في التعاقد معه. (طالع التفاصيل)

جديد قضية المنع من التعاقدات .. وليد معاذ يصدم الجمهور حول "كارثة" وضع الأهلي المالي

لا يعلم جمهور الأهلي السعودي أيعدد مصائبه أم يثق في رئيسه وليد معاذ بعد حديثه عن وضع النادي المالي ومصير قضية المنع من التعاقدات. (طالع التفاصيل)

"سر توليه رئاسة الأهلي وهل يتحمل النفيعي مسؤولية الهبوط؟" .. رد مفاجئ من وليد معاذ

كشف وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة الأهلي، عن سر موافقته على تولي المنصب؛ على الرغم من هبوط الفريق الأول لكرة القدم، والأزمة المالية الكبيرة في النادي. (طالع التفاصيل)