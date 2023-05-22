"سر توليه رئاسة الأهلي وهل يتحمل النفيعي مسؤولية الهبوط؟" .. رد مفاجئ من وليد معاذ

ردود مفاجئة من وليد معاذ على السؤال الخطير في الأهلي

كشف وليد معاذ، رئيس مجلس إدارة الأهلي، عن سر موافقته على تولي المنصب؛ على الرغم من هبوط الفريق الأول لكرة القدم، والأزمة المالية الكبيرة في النادي.

الأهلي هبط لأول مرة في تاريخه إلى دوري يلو، مع مجلس ماجد النفيعي، قبل أن يضمن العودة إلى دوري المحترفين السعودي مجددًا، بداية من الموسم القادم 2023-2024، مع إدارة وليد معاذ.

وقال معاذ في تصريحات لبرنامج "كورة": "موافقتي على رئاسة الأهلي، لم تتخذ أكثر من ثوانٍ.. النادي على الرغم من كل ظروفه السيئة، إلا أنه كيان كبير، وحتمًا سيعود إلى وضعه الطبيعي".

وعن حقيقة تسبب النفيعي ومجلس إدارته، في هبوط قلعة الراقي، رفض رئيس الأهلي الحالي، إدانة أي شخص في هذه الكارثة.

وأضاف وليد معاذ: "لا أملك أي مستندات تدين أي شخص، نعم.. هناك أخطاء حدثت في عهد النفيعي، ولكن لا أستطيع تحميله المسؤولية، من عدمه".

وشدد معاذ، على أن وزارة الرياضة السعودية؛ هي الجهة الوحيدة القادرة على الإجابة عن سؤال "من يتحمل مسؤولية هبوط النادي الأهلي؟".