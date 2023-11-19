أخبار الأهلي اليوم | هجوم جزائري على محرز، والمدافع يؤدي العمرة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 19 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 19 نوفمبر 2023

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مدافع الأهلي يؤدي مناسك العُمرة

نشر ميريح ديميرال مدافع الأهلي عدة صور له من مكة المكرمة حيث أدى مناسك العمرة استغلالًا للإجازة التي حصل عليها اللاعبون بسبب التوقف الدولي.

اللاعب يتعافى حاليًا من إصابته ويستعد للعودة للعب مع الأهلي.

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