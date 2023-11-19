"كاس" تتعاطف مع أوضاع الأهلي .. قرار جديد استجابة لطلب إدارة خالد العيسى

المحكمة الرياضية الدولية "كاس" تجلب البشرى لجمهور الأهلي..

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الأهلي أحد أكثر الأندية التي تحتاج لتعزيز صفوفها بصفقات أجنبية جديدة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل خيبة الأمل التي سببها أداء البعض خلال ما مر من الموسم، وعلى رأسهم بالطبع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

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الراقي تمكن بالأساس من تدعيم صفوفه في الصيف بعدما نجحت الإدارة السابقة برئاسة وليد معاذ في الحصول على التدابير الوقتية من المحكمة الدولي "كاس"، بشأن لاعب الفريق السابق الجامايكي لويس جرابان، الذي حصل على حكم لصالحه من لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي "فيفا"، منع على إثره الأهلي من التعاقدات لفترتي انتقالات، لتأخر دفع مستحقاته المالية التي وصلت لمليونين و200 ألف يورو.

التدابير الوقتية فتحت الطريق أمام الفريق الجداوي في الصيف، ليبدأ القلق حول الشتاء المنتظر، لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الدفاع القانوني للأهلي حصل على الضوء الأخضر من كاس لتأخير موعد الجلسة النهائية في قضية جرابان، لما بعد انتهاء الميركاتو الشتوي حتى يتسنى له ضم لاعبين جدد.

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وأوضحت الصحيفة أن محامي الأهلي بدأ في مباحثاته مع كاس ووكيل جرابان، لتحديد موعد الجلسة النهائية لإصدار الحكم؛ إما بإلغاء العقوبة الموقعة على النادي من قبل لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو اعتمادها.

يشار إلى أن جرابان انضم للراقي في صيف 2022 قبل أن يرحل في يناير 2023، بعدما فشل في إثبات نفسه خلال مباريات دوري يلو للدرجة الأولى.

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