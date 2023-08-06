أخبار الأهلي اليوم | مُطاردة نجم نابولي .. وصفقة جديدة للراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 6 أغسطس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، وما يدور حول الفريق.

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فعلها الأهلي .. الاتفاق مع صفقة عالمية جديدة بعد كيسييه!

نجح مسؤولو النادي الأهلي السعودي، في الاتفاق مع صفقة عالمية جديدة، في انتظار الإعلان الرسمي عنها، خلال الأيام القليلة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

لا يتوقف أبدًا .. الأهلي يُرسل عرضًا رسميًا لنجم نابولي والمفاوضات جارية

يبدو أن المسؤولين في النادي الأهلي لديهم إصرار كبير على بناء فريق قوي جدًا يُعيد الراقي سريعًا لمنصات التتويج بعد كابوس الموسم الماضي باللعب في دوري يلو للدرجة الأولى السعودي. "اقرأ التفاصيل"

بسبب نجمة الفريق .. "شماتة" سعودية في خروج أمريكا من كأس العالم للسيدات

ووقف الصحفي الرياضي السعودي ريان الجدعاني شامتًا أمام الوداع الأمريكي، تحديدًا بسبب قائدة الأخير أليكس مورجان، وموقفها المعادي للنهضة السعودية. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع لاعب الباطن

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد بشكل رسمي مع بسام الحريجي لاعب الباطن، حتى عام 2025 لتدعيم صفوف الفريق.

ونشر حساب النادي الأهلي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها: "أنهت شركة نادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن اللاعب بسام الحريجي، في صفقة انتقال، قادمًا من الباطن، لمدة موسمين".

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