أخبار الأهلي اليوم | مكافأة موسيماني للاعبين، و"العجمة سبب كره الفراج للراقي"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 29 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 29 يناير 2023.

العجمة سبب كره الفراج للأهلي

قال الناقد الرياضي سامي القرشي أن الإعلامي تركي العجمة هو سبب كره زميله وليد الفراج للنادي الأهلي.

القرشي أوضح عبر تويتر أن غيرة الفراج من العجمة جعلته يتبنى آراءً مخالفة للأول، ولذا كلما كان العجمة يُشيد بالفريق الجداوي كان الفراج يسير في الاتجاه المعاكس.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

موسيماني يُكافئ اللاعبين

كافأ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اللاعبين بعد فوزهم على القيصومة يوم أمس واستعادتهم صدارة دوري يلو بمنحهم راحة من المران لمدة يومين.

اللاعبون من المقرر أن يستأنفوا التدريبات مساء الثلاثاء القادم.

"تعلموا العشق من الأهلي"

أشاد الناقد الرياضي عايد الرشيدي بجمهور الأهلي ووفائه للفريق ودعمه له حتى في الأوقات الصعبة.

ووجه رسالة لبقية الجماهير بتعلم العشق من الأهلي وجمهوره الوفي.

Shahid