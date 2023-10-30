أخبار الأهلي اليوم | مقاضاة الهلال .. وحقيقة فسخ عقد روبرتو فيرمينو

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ30 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ30 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الأهلي يتقدم بخطوة .. منافسة ثلاثية على التعاقد مع زيلينسكي

حاول الأهلي جاهدًا خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير التعاقد مع بيوتر زيلينسكي نجم وسط نابولي ومنتخب بولندا لكن دون أن ينجح في ذلك (طالع التفاصيل).

الكشف عن حكم مباراة الأهلي وأبها في الكأس

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وأبها، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد سعيد عبر حسابه بمنصة "إكس"، تم تعيين الحكم البرازيلي باولو زانوفيلي، لقيادة مواجهة الأهلي وأبها، بشكل رسمي.

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شكوى أهلاوية ضد الهلال بعد كلاسيكو المملكة الكبير

أعلن الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، تجهيز النادي الأهلي، شكوى رسمية ضد الهلال؛ على خلفية أحداث كلاسيكو السعودية الكبير.

الحميدي كشف عبر برنامجه "برا 18"، عن أن الإدارة الأهلاوية، طلبت من المسؤولين القانونيين في النادي، مقاضاة الهلال؛ بسبب انتشار مقطع فيديو مسيء من جماهير الفريق الأزرق، ضد الراقي.

حقيقة فسخ الأهلي عقد روبرتو فيرمينو

كشف الإعلامي الرياضي محمد القاعود، عن حقيقة فسخ الإدارة الأهلاوية، عقد البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وقال القاعود عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تواصلت مع مصادر بالنادي الأهلي، ونفوا الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية؛ بشأن فسخ عقد فيرمينو، في يناير القادم".

موعد مباراة الأهلي وأبها في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة

يواصل الأهلي ، مشواره في كأس الملك 2023-2024، ويستعد لمواجهة أبها، في دور الـ 16 من البطولة (طالع التفاصيل).