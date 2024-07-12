أخبار الأهلي اليوم | مفاوضات لضم لاعب الهلال .. وتحقيق جنائي في صفقة رياض محرز "القديمة"

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 12 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"احتيال وتزوير يعود إلى 10 سنوات" .. التحقيق في قضية فساد بـ"صفقة رياض محرز"!

يبدو أن اسم الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أصبح مرتبطًا بالقضايا والأزمات المثيرة للجدل، مؤخرًا (طالع التفاصيل).

الأهلي دخل في الصفقة .. الهلال يوافق على "بيع" لاعبه إلى الاتحاد ولكن!

اشتعلت منافسة شرسة بين 4 أندية سعودية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لـ"التعاقد" مع أحد لاعبي عملاق الرياض الهلال، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

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سر جديد في صفقة انتقال ماكسيمين من الأهلي إلى فنربخشه

كشف الإعلامي الرياضي زكي أوزوندوروكان، عن مفاجأة جديدة في صفقة الانتقال "المحتمل" للنجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، من الأهلي السعودي إلى فنربخشة التركي.

أوزوندوروكان أعلن في تصريحات مع فضائية "A Spor"، أن إعارة ماكسيمين من الأهلي إلى فنربخشة، خلال صيف العام الحالي؛ ستتضمن بند "الشراء الإلزامي"، بقيمة 11 مليون يورو.

مفاجأة الميركاتو .. "مهلة أخيرة" تحسم انتقال سلمان الفرج إلى النصر بعد الرحيل عن الهلال

في مفاجأة من العيار الثقيل.. فتح نادي النصر السعودي، خط مفاوضات مع سلمان الفرج؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).