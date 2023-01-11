أخبار الأهلي اليوم | معاذ يفكر في الاستقالة .. والجاسم يصدم الجميع

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 10 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 11 يناير 2022.

بتعاون مع "فيفا" .. إطلاق مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إطلاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتحت إشراف الجمعية العمومية. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

تيسير الجاسم يصدم الجمهور: الأمور في الأهلي خارج إرادتنا!

خرج تيسير الجاسم؛ نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، ليكشف سبب تأخر إدارة ناديه في إبرام تعاقدات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، رغم الوضع السيئ للفريق، ليصدم الجمهور برسالته. "اقرأ التفاصيل"

معاذ يلوح بالاستقالة من رئاسة النادي الأهلي

كشف موقع "سبورت24" عن تفكير وليد معاذ رئيس النادي الأهلي، في تقديم استقالته من منصبه، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، والتي كانت آخرها التعادل مع القادسية بهدف لمثله.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وأضاف الموقع أن الاستقالة سببها عدم تقديم وزارة الرياضة للدعم الذي وعدت به أثناء قبوله رئاسة النادي، خلفًا لماجد النفيعي.

Shahid