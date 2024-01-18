أخبار الأهلي اليوم | مباراة ودية مساء الجمعة، واستهداف لاعب وسط "نادي القرن"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 18 يناير 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 18 يناير 2023

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الأهلي يُواجه أبها وديًا يخوض الأهلي مباراة ودية يوم غدٍ الجمعة أمام أبها ضمن استعدادات الفريق للجزء الثاني من الدوري السعودي. دوري روشن متوقف حاليًا بسبب كأس آسيا 2023، لكنه سيُستأنف وسط فبراير القادم.

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