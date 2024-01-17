لن ينتظروا لنهاية الموسم .. الأهلي يستهدف ضم نجم عملاق القاهرة!

الأهلي يستهدف أحد نجوم الأهلي المصري

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بدأ النادي الأهلي في التحرك من أجل ضم نجم جديد في صفوف الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الراقي.

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وأشارت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، إلى أن مسؤولي الأهلي يستعدون حاليًا لتقديم عرض رسمي للأهلي المصري، للحصول على توقيع لاعب وسط الشياطين الحمر ومنتخب مصر مروان عطية، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي فتحوا قنوات اتصال مع عدد من مسؤولي الشياطين الحمر، للحصول على توقيع اللاعب، الذي تألق بشكل كبير مع فريقه مؤخرًا.

ويقوم النادي الأهلي حاليًا بمراقبة مروان عطية، رفقة منتخب مصر، المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

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إدارة الأهلي لا تُريد الانتظار لنهاية الموسم الحالي، حيث سيقومون بتقديم عرض مُغري للغاية أمام الفريق القاهري، لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية.

يُذكر أن كلًا من محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي حارسي الأهلي، تستهدفهما أندية دوري روشن السعودي، من أجل ضمهما.

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