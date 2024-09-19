أخبار الأهلي اليوم | ماكسيمين يكشف سبب رحيله .. وضمك يستعيد قوته قبل مواجهة الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

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ضمك يستعيد خدمات الثلاثي المصاب استعدادًا للأهلي

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن نادي ضمك استعاد خدمات الثلاثي حبيب ديالو، وضاري العنزي بجانب هزاع الغامدي، قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وأضافت الصحيفة أن الثلاثي المصاب خضع لاختبارات طبية حددت إمكانية قدرتهم على المشاركة ضد الأهلي، حيث شاركوا في جزء من التدريبات الجماعية.

وأصبحت مسألة مشاركة الثلاثي الآن في يد المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق.

ماكسيمين: جوزيه مورينيو السبب في تركي للأهلي

كشف النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، لاعب الأهلي المعار إلى فنربخشه التركي، عن أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هو من وراء موافقته على الانتقال إلى الفريق التركي.

وأضاف ماكسيمين خلال تصريحات لموقع "sky spor" أن عملية الانتقال كانت سهلة، لأنه من المستحيل أن يرفض اتصالًا من مورينيو للانضمام إلى فريقه.

وتابع: "كانت فرصة كبيرة لي للعمل مع مدرب عظيم يساعدني على تحسين نفسي".

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إقبال ضعيف على تذاكر لقاء الأهلي ضد ضمك وكيسييه يحفز الجماهير

شهد تذاكر مباراة الأهلي ضد ضمك إقبالًا ضعيفًا من جانب الجماهير، على الرغم من أن قيمة التذكرة هي 20 ريالًا فقط!

ومن جانبه وجه فرانك كيسييه لاعب وسط الأهلي رسالة إلى جماهير الأهلي، يُطالبهم بالحضور في المباراة القادمة.

أليكساندر يستعيد بمعالج إيبانيز

استعاد النجم البرازيلي أليكساندر الوافد الجديد إلى صفوف الأهلي، بخدمات فيرناندو أوليفيرا أخصائي العلاج الطبيعي للمدافع روجير إيبانيز زميله بالفريق.

وكان يُعاني أليكساندر من إصابة في العضلة الضامة، الأمر الذي جعله يغيب عن مباريات الأهلي الفترة الماضية.

ديميرال يُزين التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا

زين النجم التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي، التشكيل المثالي للجولة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحصل ديميرال على تقييم 7.9، بعد تألقه في مباراة الأهلي ضد برسبوليس الإيراني.