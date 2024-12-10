أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يحسم جدل خلافات رياض محرز وجابري فيجا يستغرب تفضيل زملائه للندن على السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2024.

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بعد سعد اللذيذ وخالد العيسى .. جمهور الأهلي يستهدف مسؤولًا جديدًا للمطالبة بالمساواة مع الهلال والنصر والاتحاد

مازالت جماهير النادي الأهلي السعودي تشن الحملة تلو الأخرى وتُحاول إيصال أصواتها للمسؤولين للمطالبة بدعم الفريق بأسماء أجنبية قوية خلال سوق الانتقالات الشتوي، أسوة بغيره من أندية صندوق الاستثمار السعودي. (طالع التفاصيل)

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عبدالله المعيوف يعترف: قصرت في فترتي مع الاتحاد وتمثيل الأهلي فخر

تحدث عبدالله المعيوف؛ حارس مرمى الشباب الحالي، عن فترته السابقة مع نادي الاتحاد، معترفًا بالتقصير، واصفًا إياها بـ"كبوة الجواد". (طالع التفاصيل)

GOAL

ما زاد عن حده انقلب ضده .. "غليان" جمهور الأهلي بين الحق والسير نحو الهلاك!

فوران، غليان، كل شيء على صفيح ساخن .. قل ما شئت في نفس السياق، كلها كلمات ستليق لوصف الحالة التي "خلقها" الجمهور داخل النادي الأهلي السعودي. (طالع التفاصيل)

"حقيقة طلب رياض محرز الرحيل عن الأهلي!" .. ماتياس يايسله يرد على خلافاته مع اللاعب ويعلن مفاجأة قبل الميركاتو

كشف الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن حقيقة "خلافاته" مع النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

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فيجا يستغرب تفضل زملائه للندن على السعودية

يبدو أن اللاعب الإسباني جابري فيجا مستمتع كثيرًا في رحلة الأهلي الحالية في البحر الأحمر، لذلك لام زملاءه على ترك السعودية كي يقضون إجازاتهم في مدينة لندن الإنجليزية.

وظهر فيجا في فيديو نشره الحساب الرسمي للأهلي من كواليس الرحلة، قائلًا لأحدهم: "لماذا تذهبون للندن يا أخي؟، لقضاء إجازاتكم؟، يوجد أماكن هنا في السعودية، يمكنكم الذهاب إلى البحر الأحمر أو العلا، لا أعلم ولكن لندن؟!، أنا أذهب لإسبانيا فهي أفضل من لندن".

"أرغب بالتواجد في السعودية بعد 10 سنوات!" .. رياض محرز يكشف عن "خطوة ناقصة" لتطوير دوري روشن

دعم النجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، "ملف" استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم 2034. (طالع التفاصيل)