أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يحسم موقف ألكسندر .. ورسالة اتحادية إلى فينيسيوس جونيور!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

ينتظر جمهور كرة القدم العربية والسعودية بشغف، بل ودون مبالغة، الكرة العالمية كلها، انطلاق مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025 بعد أن أصبحت الكرة السعودية من بين وجهات التشجيع الأبرز في العالم. "اقرأ التفاصيل"

"مواجهة خنازير فيجو ومعركة تكسير العظام ضد عبدالرزاق حمدالله" .. عمر السومة بين جنة وجحيم العودة للسعودية بعد الأهلي

مهما مر من نجوم عالميين على الدوري السعودي، يظل الأسطورة السورية عمر السومة؛ هو "العلامة الفارقة" في تاريخ المسابقة، وأحد هؤلاء اللاعبين الذين خلدوا أسماءهم بأحرف من ذهب. "اقرأ التفاصيل"

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وزارة الرياضة تكشف حقيقة "مخطط" النصر والاتحاد .. وسر تعطل صفقات الأندية!

كشف وكيل وزارة الرياضة السعودية عبدالعزيز المسعد، عن حقيقة "ضغط" ناديي النصر والاتحاد على المسؤولين في القطاع؛ من خلال الاستقالات. "اقرأ التفاصيل"

فابينيو يتحدث عن مستقبله مع الاتحاد .. ويوجه رسالة إلى فينيسيوس جونيور بعد عرض الأهلي

حسم النجم البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان نادي الاتحاد السعودي، "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل اقتراب بدء موسمه الثاني بقميص العميد. "اقرأ التفاصيل"

يايسله يحسم مصير ألكسندر من مواجهة العروبة

كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق النادي الأهلي، سيقرر موقف الوافد الجديد ألكسندر جوميز، من المشاركة ضد العروبة يوم الخميس المقبل في دوري روشن السعودي.

وأضافت الصحيفة أن يايسله سيعتمد على مدى دخول ألكسندر واستيعابه للتمارين الفنية والتكتيكية، التي سيعتمد عليها أمام العروبة خلال المباراة القادمة.

الأهلي يدرس إلغاء عدة ألعاب

كشفت صحيفة "هاتريك" عن أن النادي الأهلي يدرس خلال الوقت الحالي إلغاء لعبة تنس الطاولة بجانب عدة ألعاب قتالية.

وبذلك سيقوم الأهلي بالسير على نهج نادي الهلال، الذي قرر إلغاء لعبة كرة السلة، كمان أن هناك بعض الأندية الأخرى التي تدرس إلغاء الألعاب الأخرى، توفيرًا للنفقات.