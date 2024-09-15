أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يرفض مقارنة آسيا بأوروبا قبل لقاء برسبوليس ولفتة رائعة تجاه فهد المولد

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق الـ15 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ15 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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لاعب برسبوليس: نؤمن بقدرتنا على الفوز

أكد وحيد أميري؛ لاعب برسبوليس الإيراني، على قدرة فريقه على هزيمة الأهلي، في افتتاحية مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة الآسيوية.

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الراقي من المقرر أن يستضيف الفريق الإيراني في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد بتوقيت السعودية، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وخلال المؤتمر الصحفي، أرسل أميري رسالة للاعبي قلعة الكؤوس قائلًا: "سنلعب في الغد باسم برسبوليس، سنسعى للانتصار، نحن نؤمن بأنفسنا وبإمكانياتنا".

وأضاف: "نعلم أن المباراة صعبة ونحترم المنافس، لكننا سنتبع تعليمات المدرب سعيًا نحو الفوز".

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يايسله: لا يمكن مقارنة آسيا بأوروبا

تحدث الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، عن مواجهة برسبوليس الإيراني المرتقبة، مؤكدًا حماسه الكبير لخوض البطولة القارية مع الراقي.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي: "نشعر بالحماس للمشاركة في الآسيوية، سنواجه فريقًا صعبًا ونتطلع لتحقيق أول ثلاث نقاط في البطولة".

وأضاف: "من الصعب المقارنة بين آسيا وأوروبا، سبق وشاركنا أنا و فيرمينيو في بطولة أوروبا، وبوبي تحديدًا شارك في مستوى أعلى وحقق اللقب مع ليفربول".

وبسؤاله عن ضغط المباريات والمداورة بين اللاعبين، علق: "بطبيعة الحال عندما تسأل أي لاعب سيفضل المشاركة في أكبر عدد من المباريات، ما زلنا في بداية الموسم، ونحن نعلم منذ بداية الموسم عن المشاركات التي تنتظرنا، وإعلان التشكيل سيكون في الوقت المناسب".

فيرمينو: نسعى لرد الدين لجماهيرنا

وفي إطار المؤتمر الصحفي نفسه، قدم البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ لاعب الراقي، رسالة لجماهير ناديه بعد نفاذ تذاكر حضور اللقاء.

بوبي قال: "متحمسون لتحقيق أولى النقاط في هذه البطولة، وخبر بيع التذاكر كاملة وصلنا وهو أمر أكثر من رائع، و حافز إضافي لنا لرد الدين للمشجعين وننتظر دعمهم المعتاد في الملعب".

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