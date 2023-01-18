أخبار الأهلي اليوم | فيديو اشتباك موسيماني .. والانتقالات تحت التهديد

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ18 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهدالأهلي يطلب نجم الفتح ويُنافس الاتحاد على النابت
تُواصل إدارة النادي الأهلي تحركاتها النشيطة في سوق الانتقالات الشتوي لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين الجيدين لزيادة حظوظه في احتلال واحدًا من المقاعد المؤهلة إلى دوري المحترفين في دوري يلو السعودي. "اقرأ التفاصيل"
12 مليون ريال حكم نهائي .. كاس تهدد ميركاتو الأهلي
أصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكمًا نهائيًا ضد النادي الأهلي السعودي، في توقيت يبحث به الراقي عن مخرج للعبور بأكبر استفادة ممكنة من الميركاتو الشتوي الجاري. "اقرأ التفاصيل"
فيديو | مشادة بين موسيماني ومدرب الحزم
دخل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق النادي الأهلي، في مشادة مع أنطونيو جويفا مدرب نادي الحزم.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
ودخل الثنائي في مشادة كادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي بين الثنائي، لولا تدخل أعضاء الجهاز الفني.
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