أخبار الأهلي اليوم | غلق ملف فرانك كوم، وبُشرى بشأن بودبوز والأسمري

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 16 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 16 مايو 2023.

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بودبوز والأسمري يُغادران مع بعثة الأهلي لمواجهة الشعلة

غادرت اليوم بعثة النادي الأهلي إلى الخرج استعدادًا لمواجهة الشعلة في دوري يلو السعودي مساء غدٍ الأربعاء.

وقد غادر مع البعثة المدافع علي الأسمري بعد استعادته جاهزيته الفنية والبدنية عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته لفترة عن اللعب، كما تواجد الجزائري رياض بودبوز بعد شفائه من الإصابة لكن من المتوقع أن يبدأ المباراة على دكة البدلاء.

الأهلي يُغلق ملف فرانك كوم

أفادت صحيفة عكاظ الرياضية أن إدارة الأهلي سددت جميع المستحقات المالية الخاصة بلاعب وسط الفريق السابق فرانك كوم.

الأهلي أغلق ملف اللاعب الكاميروني تمامًا، والذي انضم للفريق بداية الموسم الجاري وغادر في يناير الماضي.

تناقضات حول مستقبل السومة مع الأهلي

تختلف المصادر الصحفية المتابعة فيما بينها على مستقبل عمر السومة مع الأهلي، والذي قضى الموسم الأخير معارًا مع العربي القطري وحقق نجاحًا ملفتًا.

العربي يرغب في بقاء السومة معه الموسم القادم، وقد أفادت بعض المصادر أن الإدارة الأهلاوية قررت عدم عودة اللاعب وتتفاوض حاليًا معه حول فسخ العقد بالتراضي، حيث سيتم منحه فرصة التوقيع بالمجان لأي نادٍ يريده مقابل تنازله عن مستحقاته المالية لدى النادي والمقدرة بـ15 مليون ريال.

مصادر أخرى أكدت أن الأهلي لن يحسم موقف اللاعب إلا بعد وضوح الرؤية فيما يخص استئنافه لدى المحكمة الرياضية بشأن منعه من القيد بواسطة فيفا.

موسيماني سيرحل عن الأهلي، لكن هل لديه شرطًا جزائيًا في عقده؟

رحلة بيتسو موسيماني مع الأهلي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري.

الكشف عن حقيقة الشرط الجزائي في عقد بيتسو موسيماني مع الأهلي

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