"قاهر الأهلي" يطارده بالتأهل إلى دوري روشن رسميًا

زهيرة عادل
Al Ahli 2023Al Ahli Twitter
الأهليدوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالأخدود

حسم ثان المتأهلين من دوري يلو لدوري روشن

شهد اليوم الإثنين، حسم ثان المتأهلين لدوري روشن السعودي الموسم المقبل 2023-2024، من دوري يلو للدرجة الأولى، بشكل رسمي.

الأهلي كان هو أول المتأهلين بشكل رسمي، بعدما حسم صعوده قبل نهاية الموسم بأربع جولات، ليعود لمكانه الطبيعي بعد المشاركة الموسم الجاري لأول مرة في تاريخه في دوري يلو.

والليلة، تأكد الأخدود من صعوده هو الآخر رسميًا، مستفيدًا من تعادل الفيصلي أمام جدة 2-2، ضمن الجولة الـ32.

هذا التعادل رفع رصيد الفيصلي للنقطة 55 في المركز الخامس مبتعدًا عن المركز الرابع بأربع نقاط فقط مع بقاء مباراتين له على نهاية الموسم.

فيما صعد الأخدود برصيد 62 نقطة في وصافة جدول الترتيب، خلف الراقي؛ صاحب الصدارة بـ65 نقطة، إذ يصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

جدير بالذكر أن الأخدود حقق الفوز أمام الأهلي ذهابًا وإيابًا الموسم الجاري بنتيجة 2-0، و4-1 على الترتيب، وهو ما عجز عنه كافة الفرق الباقية.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

666250 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
666250 الأصوات

اختيارات المحررين