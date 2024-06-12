أخبار الأهلي اليوم | عقوبة تبشر الراقي والجمهور يكرم إدوارد ميندي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق الـ12 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ12 من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

بشرى للأهلي .. إيقاف علي البليهي رسميًا وسبعة لاعبين يجلبون العقوبات على الهلال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عدة عقوبات على نادي الهلال في ظل أحداث نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع التفاصيل)

قرعة كأس الملك | خصم عنيد للنصر .. ومهمة سهلة أمام الهلال والاتحاد والأهلي في دور الـ32

أجريت مساء اليوم الأربعاء، قرعة دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. (طالع التفاصيل)

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رسميًا | بعد وعوده للجماهير .. استبعاد أحد المرشحين المحتملين من انتخابات رئاسة الأهلي

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا موقف مرشحيه في الانتخابات المقبلة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية. (طالع التفاصيل)

الجمهور يهدي ميندي جائزة الأفضل

قرر الجمهور تكريم السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي، على موسمه الأول في دوري روشن، والذي قاد به الراقي لاحتلال المركز الثالث في جدول الترتيب.

الجمهور اختار أسد التيرانجا ليكون أفضل حارس في "الفانتازي" الرسمي لدوري روشن متفوقًا على المغربي ياسين بونو؛ حارس مرمى الهلال.