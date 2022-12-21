أخبار الأهلي اليوم | "عالجوا الراقي بأموال رونالدو" و"اللاعبون الكبار لا يصلحون"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 21 من ديسمبر 2022، وما يدور حول الفريق.

"كي يلتئم جرح الكرة السعودية" .. دعوة لدعم الأهلي بأموال صفقة رونالدو

كلٌ يبحث عن مصلحة ناديه، ففي الوقت الذي تحمس به غالبية جماهير الكرة السعودية لاحتمالية قدوم نجم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للعب في دوري روشن السعودي، هناك من يطالب بإيقاف هذه الصفقة من أجل الأهلي. (طالع التفاصيل)

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Shahid

الأهلي يواجه هجر بذكريات 6-1

يلتقي الأهلي في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية، بفريق هجر، ضمن الجولة الـ13 من دوري يلو.

وتعود آخر مواجهة بين الفريقين لأكتوبر 2013، وقتما انتصر الراقي بسداسية مقابل هدف وحيد، ضمن ربع نهائي كأس الملك.

ويهدف الفريقان من وراء هذه المباراة لفض الشراكة، إذ أنه في رصيد كل منهما 16 نقطة، لكن يتفوق الأهلي بفارق الأهداف، ليحتل المركز العاشر وله ثلاث مباريات مؤجلة.

بيع تذاكر مواجهة هجر مستمر

أوضح الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي أن عملية بيع تذاكر مواجهة الأهلي وهجر، ستستمر عبر منافذ البيع في ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وكان الأهلي قد طرح التذاكر خلال الأيام الماضية عبر الموقع الإلكتروني، لكن لم تنفد جميعها، ليستمر البيع في منافذ البيع بالاستاد.

"الأهلي لا يحتاج للاعب كبير"

يرى الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم أن الأهلي لا يحتاج للاعبين كبار خلال الفترة المقبلة، بل يتوجب عليه البحث عن لاعب يجيد اللعب في دوري يلو في الميركاتو الشتوي.

وقال أبو غانم، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الأهلي لا يحتاج للاعب كبير بل للاعب يعرف كيف يلعب في دوري يلو، يعرف كيف يحقق النتائج في هذه الدرجة، اللاعبون الكبار لم يفلحوا في الأهلي".

"مشكلة الأهلي التفكير في البناء"

أوضح الإعلامي الرياضي علي معيض أن المشكلة التي تواجه الأهلي حاليًا هي محاولة مسؤوليه بناء فريق جديد، في وقت لم يضمن به الصعود لدوري المحترفين بعد.

وأكد معيض أن الراقي يعاني من مشكلة هجومية كبيرة، رافضًا الاعتماد على لاعبين شباب وأصحاب خبرات قليلة في دوري يلو.