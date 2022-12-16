أخبار الأهلي اليوم | ظلم أمام العين، واستهداف مهاجم سلتيك

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 16 ديسمبر 2022.
محلل تحكيمي: الأهلي استحق ركلة جزاء أمام العين
أكد المحلل التحكيمي لبرنامج "ملعب SBC" استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام العين مطالبًا اتحاد كرة القدم السعودي بالنظر لحكام دوري يلو والانتباه لأخطائهم.
الأهلي يُواصل استعداداته لمواجهة هجر
واصل الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة هجر الأحد القادم في دوري يلو.
الفريق كان قد تعادل يوم أمس سلبيًا مع العين مما فجر انتقادات جماهيرية كبيرة في وجه المدرب بيتسو موسيماني.
تسوية مع جرابان وبحث عن بديله
تبحث إدارة النادي الأهلي؛ برئاسة وليد معاذ، عن إجراء تسوية مالية مع الجامايكي لويس جرابان مهاجم الفريق، بعد أن قام الأخير بفسخ عقده مؤخرًا.
موسيماني أوصى ببديله .. الأهلي يبحث عن التسوية مع جرابان
الأهلي يسعى لضم جياكوماكيس
وفقًا لموقع " the celtic star" اليوناني فإن جيورجوس جياكوماكيس؛ مهاجم سلتيك، تلقى عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي، للظفر بخدماته بدايةً من يناير المقبل.
ضالة الأهلي؟ .. عرض ضخم لجلب مهاجم اليونان للدوري السعودي
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