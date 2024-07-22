أخبار الأهلي اليوم | ضربة أولى لآلان سانت ماكسيمين في تركيا وهجوم كبير على خالد العيسى

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 22 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق 22 من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"آخر بقايا موسم الهبوط" .. الأهلي يقترب من وداع لاعب جديد بعد ماكسيمين

يقترب الأهلي السعودي من وداع أجنبي آخر خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد رحيل آلان سانت ماكسيمين نحو فنربخشه التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد. (طالع التفاصيل)

"بعد 5 أيام من إعارة الأهلي" .. ماكسيمين يصدم مورينيو قبل المباراة الأوروبية الأولى!

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي فنربخشة التركي، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، نبأ صادمًا حول الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، القادم من صفوف الأهلي على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

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"سنراك قبل الانتخابات المُقبلة" .. العتيبي يفتح النار على خالد العيسى ويذكره بوعوده للأهلي!

بعد تعهده بمفاجآت كبرى لجماهير الأهلي، أصبح خالد العيسى، رئيس الشركة غير الربحية، الفائز مؤخرًا بانتخابات رئاسة النادي، في مرمى انتقادات الجماهير، بسبب عدم توقيع النادي لأي صفقة حتى الآن، في موسم الميركاتو الصيفي، من أجل تدعيم الفريق قبل الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

بديل فيرمينو وماكسيمين .. الأهلي يفكر في ثنائي برازيلي من الدوري الإنجليزي!

يواصل النادي الأهلي البحث عن بديل في مركز الهجوم، بعد إشارة المدرب ماتياس يايسله بالاستغناء عن البرازيلي روبرتو فيرمينو في وقت سابق، فيما بدأت مساعيه لضم جناح أيسر في الميركاتو الصيفي. (طالع التفاصيل)