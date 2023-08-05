أخبار الأهلي اليوم | صفقة محتملة من ريال مدريد .. ورسالة رياض محرز المثيرة

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 5 أغسطس 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، وما يدور حول الفريق.

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خاص | الحل السحري لمشاكل الأهلي .. اجتماع لحسم صفقة مدافع ريال مدريد

في مفاجأة كبرى.. وضع صندوق الاستثمارات السعودي، أحد أبرز نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، على رأس أولوياته؛ للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

بعد قرار الإدارة .. رياض محرز يرفض رحيل نجم الأهلي برسالة حاسمة!

يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي السعودي، قرروا "الاستغناء" عن واحد من أهم نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بشكل مفاجئ، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

ريمونتادا تاريخية .. الهلال يقترب من هزيمة الاتحاد والأهلي في صفقة الموسم!

بشكل مفاجئ وغير متوقع.. اقترب نادي الهلال السعودي، من هزيمة ثلاثي المملكة الكبير الاتحاد والأهلي والنصر، في واحدة من "أهم" صفقات الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

"يحب الأهلي لكن يفضحه في كل مكان!" .. موسيماني يجدد طلبه

منذ فسخ عقده مع الفريق الأول.. لم يتوقف المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن الحديث عن مستحقاته المالية المتأخرة، لدى النادي الأهلي السعودي، في كل مرة يظهر فيها أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية (طالع التفاصيل).

الأهلي يجهز فريقًا مرعبًا .. التفاوض مع روما لضم هذا اللاعب!

دخل النادي الأهلي السعودي، في مفاوضات مع روما الإيطالي؛ لضم أحد نجومه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا لبدء المنافسات المحلية، للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 (طالع التفاصيل).

"أبيض وأسود" .. إيبانيز يحسم قراره ويثير جنون جماهير الأهلي وروما

أثار روجر إيبانيز مدافع روما الجدل حول مستقبله مع الفريق بعدما نشر صورًا غامضة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام (طالع التفاصيل).

"فيفا لن يعترض" .. اتفاقية قد تحرم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي من الصفقات المحلية!

باتت جميع الأندية السعودية، تشعر بالخوف على نجومها، من الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ بعد تحول 75% من أسهم هذا الرباعي الكبير، إلى صندوق الاستثمارات (طالع التفاصيل).

فاشل ومتوفي وحديث العالم .. مدربون كسروا قاعدة "العمر" بين النجاح والفشل

وصف المدرب في لغة كرة القدم، قاعدتها دائمًا أن هذا الشخص لا يقل عمره عن 40 أو 50 عامًا، ولكن هناك بعض المدربين الذين ظهروا خلال السنوات الأخيرة، ونجحوا في كسر تلك القاعدة، ضمنهم ماتيوس يايسله الذي تولى تدريب النادي الأهلي (طالع التفاصيل).

تذكروا لعنة الأهلي .. إلى الهلال والنصر والاتحاد "الفشل المحلي يصاحب الإنجاز العربي غالبًا"

دائمًا ما كانت الأندية السعودية، "المنافس الأول" على لقب البطولة العربية، بمختلف مسمياتها، منذ انطلاق النسخة الأولى منها، في عام 1981، وحتى الآن (طالع التفاصيل).