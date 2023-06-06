أخبار الأهلي اليوم | صراع على 3 صفقات عالمية ورأفة فيفا بحال الراقي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق السادس من يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق السادس من يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

"الحسم هذا الأسبوع" .. هجوم مفاجئ من الأهلي لضم بوسكيتس وراموس قبل الهلال والنصر

كشف الإعلامي الرياضي آرون دومينيجيز، عن أن "الملاك الجدد" للأهلي؛ يعملون على مجموعة من الصفقات، ستجعل الفريق من بين الأفضل في القارة الآسيوية. (طالع التفاصيل)

3 أيام تحسم مصير فهد بن نافل، مسلي آل معمر، وليد معاذ وأنمار الحائلي

اتخذ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قرارًا بحل مجالس إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بعد انتقال 75% من ملكيتهم إلى صندوق الاستثمارات السعودي. (طالع التفاصيل)

موسيماني الأفضل في مايو

حصد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي، جائزة أفضل مدرب خلال شهر مايو الماضي من قبل رابطة دوري يلو.

موسيماني قاد الراقي خلال الشهر الماضي في خمس مباريات، فاز في ثلاث منها، وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

وشهد الشهر نفسه تتويج الأهلي بطلًا رسميًا لدوري يلو لأول مرة في تاريخه.

"الأهلي الأكثر استفادة من الخصخصة"

يرى الإعلامي الرياضي بتال القوس أن الأهلي سيكون أكثر الأندية استفادة من الخصخصة، وسيكون الأرض الخصبة للنجاح، في ظل تخلصه من إداراته الضعيفة التي تعاقبت عليه.

وكتب القوس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكثر نادٍ من الرباعي سيكون بيئة خصبة للنجاح مع الملاك الجدد.. هو الأهلي.. في ظني أن نقطة ضعفه السابقة.. هي مصدر قوته الآن.. مجرد توقع.. وبشروط سهلة".

انتهى التجاهل .. الشباب يُنافس الأهلي على مهاجم تشيلسي

كشف الصحفي المختص بسوق الانتقالات، فابريتسيو رومانو، عن دخول الأهلي والشباب في صراع للتعاقد مع مهاجم تشيلسي بيير إيميريك أوباميانج خلال سوق الانتقالات الصيفي الذي سيفتح أبوابه في الدوري السعودي بداية يوليو القادم. (طالع التفاصيل)

بعد التدابير الوقتية .. فيفا يرأف بحال الأهلي أكثر بخطوة جديدة تخص الصفقات

يبدو أن نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ، في قضية حرمان الفريق من الصفقات الجديدة، لن يتوقف عند حد قبول المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، طلب التدابير الوقتية فقط. (طالع التفاصيل)