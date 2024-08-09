أخبار الأهلي اليوم | أسرار جديدة في صفقة ريتشارليسون .. ورسالة "خليفة" عمر السومة الوداعية

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق التاسع من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

بعد ثورة جماهير الأهلي .. ريتشارليسون يرد على العرض السعودي برسالة "أحلامي أكبر منكم"

حسم النجم البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، "موقفه" من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

نجم الأهلي السابق: الراقي يحتاج إلى فريق جديد .. ومكانه سيكون بمنتصف الجدول

أبدى عبد الهادي الحداد نجم الأهلي السابق عدم تفاؤله لما سيقدمه الأهلي خلال الموسم القادم 2024-25، مؤكدًا على أن الفريق أصبح بحاجة إلى تغيير كامل صفوفه (طالع التفاصيل).

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خليفة عمر السومة "يودع" جماهير النادي الأهلي

ودع المهاجم الشاب مراد خضري، المعروف باسم "خليفة" الأسطورة السورية عمر السومة، جماهير النادي الأهلي؛ بعد الانتقال رسميًا إلى فريق الوحدة السعودي.

خضري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "جمهور الأهلي العظيم.. أغادر اليوم بيتي بعد 12 سنة من العطاء والتفاني لأجل الشعار الأخضر الغالي، كلي فخر بتمثيل هذا الكيان؛ كونه الحلم الذي يراودني منذ طفولتي، أشكركم على كل الدعم والحب والتقدير".

بعد نيمار .. السعودية تفتح خزائنها للتعاقد مع نجم جديد من باريس سان جيرمان

في صيف العام الماضي.. دفعت المملكة العربية السعودية، مبلغًا يُقدر بـ90 مليون يورو تقريبًا، لشراء عقد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان (طالع التفاصيل).