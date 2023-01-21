أخبار الأهلي اليوم | رسالة موسيماني لفرانك كوم .. ومفاوضات عبد الله عطيف

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 21 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 21 يناير 2023.

رسميًا .. الأهلي يُعلن عن التعاقد مع البرازيلي أمارال

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، عن إتمام التعاقد مع النجم البرازيلي ماركوس أمارال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الراقي. "اقرأ التفاصيل"

موسيماني يوجه رسالة إلى فرانك كوم

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على توجيه رسالة فيها إشادة بالكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الفريق.

وكتب موسيماني عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "فرانك كوم هو أحد أعمدة القوة في فريقنا حاليًا، وأدائه خلال الفترة الأخيرة وخاصة في المباريات الكبيرة، كم أتمنى لو كان أصغر بسنوات قليلة".

بقيادة الجاسم.. الأهلي يفاوض عبد الله عطيف

كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عبد الله عطيف لاعب وسط نادي الهلال، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء نص التغريدة التي نشرها الرشيد عبر حسابه على موقع "تويتر" كالآتي:

"خلال مفاوضات النادي الأهلي مع عبد الله عطيف، تم عرض مشروع الفريق الكبير للاعب، والذي يتضمّن أسماء لاعبين أجانب على مستوى عال، تنوي الإدارة استقطابهم في الفترة المقبلة، ممثل النادي الأهلي في المفاوضات كان تيسير الجاسم".

Shahid