أخبار الأهلي اليوم | رسالة ماكسيمين "الوداعية" .. واتفاق اللجنة الفنية على هذه الصفقة!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 17 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق السابع عشر من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

الصفقة تمت .. آلان سانت ماكسيمين من الأهلي إلى فنربخشة رسميًا "وهذه هي التفاصيل!"

بشكل رسمي.. أعلن نادي فنربخشة التركي، تعاقده مع النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، قادمًا من العملاق السعودي الأهلي (طالع التفاصيل).

"لم أتوقع المغادرة بهذه السرعة!" .. رسالة حزينة من آلان سانت ماكسيمين بعد الرحيل عن الأهلي

وجّه النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي السعودي؛ بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"صفقة كبيرة" .. نتائج اجتماع لجنة الأهلي الرياضية بعد رحيل آلان سانت ماكسيمين

اجتمعت "اللجنة الرياضية" بالنادي الأهلي السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لدراسة خطة التعاقدات في صيف العام الحالي؛ بعد رحيل الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

"معركة النفس الطويل" .. الأهلي يصر على حسم صفقة نجم الدوري الإنجليزي

رفضت إدارة النادي الأهلي السعودي، "الاستسلام" في إحدى الصفقات العالمية الكبرى، التي تسعى إلى حسمها، خلال صيف العام الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طالع التفاصيل).

أزمة كريم بنزيما في المغرب وشراء نيمار لـ"أرض المشاهير" .. عطلة صيفية مليئة بالأحداث لمحترفي السعودية

"أعيدوا شحن بطاريات الجسم".. هكذا نصحت عالمة النفس الفرنسية سامنتا باردوتو، الأشخاص الذين يعانون من ضغوط الحياة أو الروتين اليومي (طالع التفاصيل).

معجزة جورجيا ورهان كومان الناجح.. عيون السعودية تلمع أمام مفاجآت كوبا أمريكا ويورو 2024

اختتمت هذا الأسبوع بطولتي يورو 2024 وكوبا أمريكا بتتويج إسبانيا والأرجنتين على الترتيب، وقد أفرزتا العديد من النجوم المناسبين للعب في دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).