أخبار الأهلي اليوم | رسالة جابري فيجا بعد الإصابة الخطيرة .. ومفاجأة سارة في مباراة الفتح

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أول رسالة من جابري فيجا بعد إصابته

وجّه النجم الإسباني جابري فيجا، صانع ألعاب النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد تأكد إصابته في "مفصل القدم"، واحتمالية خضوعه لعملية جراحية.

فيجا قال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "السقوط وبعد ذلك النهوض، سأعود قريبًا أقوى.. شكرًا لكم جميعًا على دعمكم".

بشرى سارة إلى الأهلي قبل مواجهة الفتح

تلقى النادي الأهلي، بشرى سارة قبل مواجهة الفتح، المقررة يوم 2 مارس القادم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الإعلامي الرياضي وليد سعيد أعلن إقامة مباراة الأهلي والفتح، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة؛ بعد غياب طويل عن استضافة هذا الاستاد، لمباريات الراقي.

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حسين عبد الغني: هذا ما يحتاجه الأهلي للمنافسة على اللقب الموسم القادم

حدد حسين عبد الغني نجم الأهلي السابق شروط عودة الفريق للمنافسة على الألقاب الموسم القادم، سواء فيما يختص باللاعبين أو المدرب (طالع التفاصيل).

أثناء عودته من صلاة الفجر .. نجم الأهلي الأسبق يتعرض لـ"حادث مروري"!

تعرض نجم سابق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لـ"حادث مروري" في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو طلب ضمه .. صفقة عالمية على أبواب دوري روشن السعودي

اقترب اسم عالمي جديد، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

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