أخبار الأهلي اليوم | رحيل القائد و7 لاعبين .. والعرض "الأضخم في التاريخ" لهذا المدرب!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الـ15 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ15 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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انتهت قصة 21 عامًا .. ياسر المسيليم يُعلن نهاية مشواره مع الأهلي برسالة مؤثرة

أعلن ياسر المسيليم عن نهاية مشواره مع النادي الأهلي، وذلك بعد مرور 21 عامًا قضاهم في صفوف الراقي، لينتهي مشواره مع الفريق الغربي (طالع التفاصيل).

مذبحة الأهلي .. إسقاط أسماء بالجملة في صفوف الراقي!

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله على الشكل النهائي لقائمة الراقي، التي ستخوض منافسات موسم 2023-2024 (طالع التفاصيل).

إقالة يايسله؟ .. الأهلي يقدم أعلى عرض في التاريخ لهذا المدرب بعد أزمة "خيانة الوطن"!

يبدو أن النادي الأهلي السعودي، يفكر جديًا في "إقالة" الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ على الرغم من مرور 5 جولات فقط، على مسابقة دوري روشن للمحترفين (طالع التفاصيل).

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تحذير من "هروب جماعي" لأجانب الأهلي

عادت الحياة إلى الملاعب السعودية، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مكانه الطبيعي "دوري روشن للمحترفين" (طالع التفاصيل).

إلى رياض محرز .. "حافظ على سمعتك من الفضيحة الكبيرة في الأهلي!"

يبدو أن شهر العسل قد انتهى بين الأهلي السعودي ونجومه الكبار الذي تعاقد معهم في الميركاتو الصيفي الماضي، وعلى رأسهم الجناح الجزائري رياض محرز، الذي لدى أحدهم رسالة شديدة اللهجة له (طالع التفاصيل).

خيانة بين رفاق رياض محرز .. أزمة تنفجر في منتخب الجزائر

يبدو أن منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني جمال بلماضي، يُعيش أزمة حقيقية، في الفترة الحالية؛ على الرغم من فوزه الرائع على السنغال (طالع التفاصيل).

نفس شكوى رياض محرز! .. سر تعرض لويز فيليبي للإصابة في أول مباراة له مع الاتحاد

بداية مميزة للمدافع الإيطالي لويز فيليبي مع الاتحاد السعودي من ناحية الأداء، لكنها انتهت بصورة أقلقت الجمهور، إذ خرج مصابًا أمام الأخدود (طالع التفاصيل).

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